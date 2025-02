Thesocialpost.it - Tragedia in vacanza, Gianluca trovato senza vita: aveva 28 anni, la scoperta degli investigatori

Leggi su Thesocialpost.it

Resta ancora avvolta nel mistero la morte diVolpe, il giovane italiano di 28deceduto una decina di giorni fa a Tenerife, nelle Isole Canarie. Stando all’esito dei primi esami svolti sul corpo del ragazzo, non ci sarebberi segni di violenza, anche le autorità spagnole non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile omicidio. Leggi anche: Dramma in Italia, marito e moglie trovaticosì in casa: la terribilePer fare chiarezza sulle cause e la data esatta del decesso, la magistratura iberica ha ordinato l’autopsia. Le indagini sono ancora in corso, nella speranza di fare definitivamente chiarezza su quanto accaduto. Originario della Campania ma cresciuto a Tegoleto, frazione del comune di Civitella della Chiana (Arezzo),Volpedeciso di trasferirsi a Tenerife nel dicembre 2024, per vivere un’esperienza lontano dall’Italia.