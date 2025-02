Notizie.com - Tragedia in Sicilia, due cani corso uccidono un anziano: sono di proprietà del vicino di casa. La Procura apre un’inchiesta

Leggi su Notizie.com

Ancora un’aggressione difinita in, stavolta in. Un uomo, Salvatore Maggiore, ha perso la vita dopo essere stato morso dagli animali delin, dueundideldi. La(CANVA FOTO) – Notizie.comIl dramma è avvenuto alle ore 13 circa a Bagheria, in provincia di Palermo, precisamente in contrada Malfitano. A perdere la vita è stato un uomo di 84 anni. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di undidel proprietario dei, due animali di razza, una femmina ed un maschio.Ogni tentativo di socè stato vano: sul posto anche il 118A causa della gravi ferite riportate, l’non è sopravvissuto all’aggressione. Sul postoimmediatamente intervenuti gli agenti della polizia di stato, i carabinieri, una pattuglia della polizia municipale ed un’ambulanza del 118.