Dayitalianews.com - Tragedia in provincia di Latina: cadavere di un uomo ritrovato in un fosso

Leggi su Dayitalianews.com

Una tragica scoperta ha scosso la tranquillità di Aprilia nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio 2025.Il corpo di unprivo di vita è stato rinvenuto ai margini della via Nettunense, all’altezza della zona di Campo di Carne, suscitando immediato allarme tra i passanti.Iltrovato nel fossatoLa macabra scoperta è avvenuta lungo il tratto di strada che collega Aprilia ad Anzio. Ildell’giaceva in un fossato a bordo carreggiata. A notare il corpo sarebbe stato un automobilista, che ha subito allertato i soccorsi.Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordineSul posto sono accorsi i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: l’era già deceduto. Contestualmente, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto.