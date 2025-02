Dayitalianews.com - Tragedia in fabbrica: operaio di 34 anni si sente male e viene trovato morto nel bagno. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Il drammatico episodio presso la SKF di Cassino

Leggi su Dayitalianews.com

Un tragicoha scosso la comunità dinel primo pomeriggio di oggi, quando undi 34è statosenza vita all’interno deldella SKF, multinazionale con sede in via Casilina Sud. Il giovane, residente in un comune del Cassinate, si sarebbe sentitoall’improvviso, accasciandosi a terra senza riuscire a chiedere aiuto.Ie l’intervento delle autoritàLa scoperta è avvenuta poco dopo le 14, quando alcuni colleghi, non vedendolo rientrare, hanno allertato il personale interno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, maogni tentativo di rianimazione è stato inutile. L’era già privo di vita al loro arrivo.A seguito dell’accaduto, sono giunti anche i Carabinieri, per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.