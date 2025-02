Panorama.it - Tragedia del Potomac, indagini su comunicazioni radio mancanti e regolazione degli altimetri

Leggi su Panorama.it

Nella tragica vicenda della collisione in volo tra il Volo American Airlines e l'elicottero militare BlackHawk avvenuta il 29 gennaio scorso nel cielo di Washington emerge un nuovo elemento: l'equipaggio del Pat 2-5, questo il nominativo del Sikorsky, potrebbe non aver sentito proprio il messaggio più importante(critico) trasmesso dal controllore del traffico aereo in servizio nella torre di controllo dell'aeroporto Reagan, che gli ordinava di volare dietro al jet regionale commerciale. Lo ha reso noto venerdì 14 febbraio il National Transportation Safety Board (Ntsb), aggiungendo anche che i due aviatori ai comandipotrebbero anche aver ricevuto dati di altitudine imprecisi. Al momento l'indagine sul posto della collisione tra il volo dell'American Airlines proveniente da Wichita, Kansas, e lo Uh-60 in volo sul fiumeè conclusa, ha affermato Jennifer Homendy, presidente dell'Ntsb, mentre l'investigazione continuerà ora in vari laboratori e altre sedi fino ad avere certezza di come sia accaduto.