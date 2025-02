Thesocialpost.it - Tragedia all’Università di Salerno: studente precipita dal parcheggio multipiano, morto a 27 anni

in Italia: un ragazzo èal campus di Fisciano dell’Università degli Studi dindo nel vuoto dal quarto piano del. La vittima aveva 27e secondo gli investigatori si sarebbe trattato di un gesto volontario. LEggi anche: Incendio a Varese, in fiamme una ditta di materie plastiche. Sul posto le unità speciali dei pompieriIl fatto è accaduto intorno alle 15 del 17 febbraio. Il giovane, originario di Poggiomarino (Napoli), è deceduto sul colpo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. Da quanto si apprende pare che la sua iscrizione all’ateneo fosse decaduta nel 2023.Dolore espresso dal rettore Vincenzo Loia«Esprimiamo il profondo cordoglio di tutta la nostra comunità universitaria per il dolore che ha colpito la famiglia, gli amici, gli affetti.