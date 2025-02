Anteprima24.it - Tragedia all’Università di Salerno, 27enne precipita dal parcheggio e muore

Tempo di lettura: < 1 minutoquesto pomeriggio poco dopo le 15degli Studi di, nel comune di Fisciano, dove un ragazzo, uno studente di 27 anni, èto dalmultipiano ed è deceduto sul colpo.Restano da chiarire le cause che hanno determinato la caduta del giovane.Il giovane, ex studente universitario di 27 anni, residente a San Giuseppe Vesuviano, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto da parte degli inquirenti, avrebbe raggiunto a piedi l’ultimo piano delmultipiano del polo universitario di Unisa da dove èto in strada, ad un’altezza di diversi metri. L’impiatto al suolo è stato devastante. Il giovane è morto sul colpo. Immediato l’intervento sul posto del sanitari del 118 de La Solidarietà che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’ex studente.