Tragedia all’interno del camper. Ucciso dalle esalazioni di monossido

Un grande dolore a Roccalbegna per la morte di Franco Mariotti, 64enne molto conosciuto in paese. L’uomo si trovava insieme alla moglie ed è morto all’intero del suoa causa delscaturito da una stufa a gas. La moglie invece, Ombretta Romani (62 anni) è stata soccorsa e ricoverata: le sue condizioni sono gravi. Il dramma è accaduto ieri a Firenze, il loro mezzo eradel parcheggio di viale Pieraccini, di fronte al Pronto soccorso dell’ospedale Careggi. La coppia si trovava a Firenze per stare vicino alla figlia ricoverata all’ospedale del capoluogo toscano e a dare l’allarme è stata proprio la figlia che non vedendoli arrivare si è insospettita. I vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio, hanno aperto le porte deldall’esterno e il medico giunto ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.