Tragedia ad Acerra il padre della bimba di 9 mesi accusato di omicidio colposo

Una tragica notizia ha colpito, nel Napoletano, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025. La piccola Giulia, unadi soli 9, è morta dopo essere stata aggredita dal pitbull di famiglia. Sul caso, la Procura di Nola ha aperto un fascicolo, contestando al giovanel’accusa diper omessa custodia e vigilanza del cane.La dinamica degli eventiSecondo quanto ricostruito, il dramma si è consumato nell’appartamentofamiglia intorno alla mezzanotte. La madrepiccola non era ancora tornata a casa dal suo turno di lavoro in una pizzeria e Giulia si trovava con il. L’uomo aveva adagiato lanel letto accanto a sé prima di addormentarsi. Al risveglio, ha trovato la piccola in una pozza di sangue, vittima di un’aggressione fatale da parte del pitbull.