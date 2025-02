Dayitalianews.com - Tragedia a Palermo, anziano muore dopo essere stato sbranato dai cani

ladi Acerra, dove una bimba di 9 mesi è mortastata aggredita dal pitbull di famiglia, arriva un’altra notizia sconvolgente con dinamiche simili: un uomo di 84 anni èritrovato morto in contrada Malfitano a Bagheria, in provincia diaggredito da.L’aggressione deiCome riferito dall’Ansa, le figlie dell’84enne erano preoccupate per lui poiché non avevano notizie da tempo, così l’hanno cercato tra le campagne di Bagheria e l’hanno trovato a terra con diverse ferite alle gambe. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma il personale dell’1-1-8 non ha potuto salvare l’uomo che ha riportato ferite gravi e profonde. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia, che hanno subito avviato le indagini per capire esattamente cos’è successo.