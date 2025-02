Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 16 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento oggi – domenica 16– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 55, 56 e 57 in.Oylum e Tolga vanno a cena da Oltan sulla sua barca, dove vengono accolti con gioia. Oylum racconta a Oltan di essere stata minacciata con una pistola.Tarik si trova a fronteggiare i suoi due figli, Ozan e Oylum. Alla fine, li caccia dal suo ufficio, tagliando ogni legame e dichiarando che non li considererà più suoi figli.Umit cancella la prenotazione per Malmo e consegna ad Oylum il denaro che aveva risparmiato per andare in Svezia. Ozan viene arrestato dalla polizia.