Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 17 al 23 febbraio 2025: Güzide perde la carica di giudice

© US MediasetGrosso danno in arrivo pernelle prossime puntate di. Per vendicarsi dell’ex moglie, che le ha scagliato contro l’avvocata divorziata e senza scrupoli Elmas, Tarik decide di compromettere per sempre la figura professionale della. E la denuncia dopo aver svelato che si è fatta corrompere da Oltan affinché lo assolvesse in un processo. Procedimento che fare ail suo posto di lavoro. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.15 e la domenica in prima serata. Ecco le.Lunedì 17: Yesim uccide BurcuYesim finge di trovarsi per caso nella stazione in cui Burcu aspetta la metro, l’attira in una zona appartata – senza accorgersi di una telecamera di sicurezza che le riprende mentre si allontanano insieme – e la affronta; le due iniziano a gridarsi contro e, durante il litigio, Yesim spinge Burcu sui binari, mentre sta arrivando un treno.