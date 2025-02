Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni 18 febbraio: Oltan ricatta Guzide e promette di liberare Ozan

Leggi su Movieplayer.it

Ecco cosa vedremo nella puntata di martedì 18della soap turca, dove la giudicedovrà verrà messa alle strette per aiutare suo figlio. Appuntamento domani su Canale 5 con la serie turca. Ecco cosa succederà nella puntata di martedì 18, in onda alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Mentreè ancora sotto ricatto da parte di, Oylum è molto preoccupata per il fratello. Nell'episodio precedente Nell'appuntamento precedente diavevamo vistoarrestato per tentato omicidio. Il ragazzo aveva scoperto che il capocantiere Refik stava gonfiando le fatture per profitto personale, così aveva deciso di affrontarlo e fare chiarezza. Ma la discussione era presto diventata una violenta rissa, in cui Refik aveva avuto la peggio cadendo dall'alto.