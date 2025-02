Iodonna.it - Tra i costi, la casa, le bollette e la spesa al supermercato

In Italia si registra un aumento costante del numero di chi vive da solo. Un fenomeno, che al di là dell’essere solo una tendenza, solleva interrogativi sulle motivazioni alla base di questa crescita e sugli impatti che essa potrà avere sul futuro della società e dell’economia. Le risposte non ci sono ancora tutte, ma almeno un dato è certo: essere single oggi è un vero e proprio lusso. Single e felici: i consigli per imparare a stare bene con se stesse X Modelli di vita alternativiSecondo gli ultimi dati Istat, tra il 2022 e il 2023 le “persone sole” sono aumentate significativamente, passando da 8.