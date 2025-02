Toyota supporta i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025

Leggi su .com

(Adnkronos) –, in qualità di partner globale die Mobility Partner dei, ha avviato la consegna delle prime vetture destinate all'evento, che si svolgerà dall'8 al 15 marzo. La flotta, pensata per soddisfare le esigenze di mobilità di questa manifestazione internazionale dedicata agli atleti .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?