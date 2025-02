Lapresse.it - Toronto, incidente all’aeroporto: le immagini del velivolo ribaltato

Un volo Delta Airlines, che operava per Endeavor Air, proveniente da Minneapolis è rimasto coinvolto in unin fase di atterraggiodi-Pearson, in Canada. A bordo c’erano 80 persone. Secondo una prima ricognizione dei paramedici ci sarebbero 8 feriti, ma nessuna vittima. Le primemostrano una scena surreale con l’aereo completamente capovolto.