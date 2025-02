Quotidiano.net - Toronto, il miracolo in pista: aereo atterra capovolto. Solo 8 passeggeri feriti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 febbraio 2025 - Incredibile incidente all'aeroporto diCanada: un, un Bombardier CRJ900 della Delta Airlines, si è ribaltato in fase diggio all'aeroporto internazionale. ?JUST ANNOUNCED: Delta Airlines plane crashes at Pearson International Airport,, Canada on #PresidentsDay #pic.twitter.com/rNfYgdCaZ6 — AJ Huber (@Huberton) February 17, 2025 Dalle prime informazioni si può parlare diinfatti ci sarebbero8 persone ferite, fa sapere la polizia regionale dell'Ontario. La maggior parte deiè rimasta illesa e nei video che scorrono sui social si vedono uscire vivi, ma turbati, dalla carlinga ancora intatta, ma rovesciata del velivolo. L'è costantemente inondato con liquido refrigerante dai vigili del fuoco per evitare eventuali incendi o esplosioni.