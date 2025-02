Tvplay.it - Torna in Serie A! Pronta una nuova avventura per l’ex Juve

È il primo nome sulla lista, si prepara al ritorno nel nostro campionato: i dettagli.Il Parma ha deciso di esonerare Fabio Pecchia, fatale è stata la sconfitta con la Roma in campionato. Uno 0-1 casalingo, con la rete di Mathias Soulè, che ha condannato il Parma al terzultimo posto in campionato. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva dopo quelle con Milan, Lecce e Cagliari. Un trend negativo che, in realtà, dura da molto più tempo. L’ultima vittoria inA del Parma rivale infatti al 28 dicembre, quando gli uomini di Fabio Pecchia conquistarono tre punti contro il Monza alla 18ª giornata.inA!unaper(LaPresse) tvplay.itE pensare che ad ottobre il tecnico aveva firmato un rinnovo fino al 2027 con il Parma, che sarebbe quindi stato il suo club dopo unadi esperienze che non erano mai del tutto sbocciate (esclusa la promozione con la Cremonese).