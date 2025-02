Romadailynews.it - Torna “Il Treno del Ricordo” per non dimenticare le vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata

Il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovaniun viaggio in sette tappe attraverso l’Italia con unstorico messo a disposizione da Fondazione FS e Gruppo FSSi è tenuta alla Stazione di Roma Ostiense la visita istituzionale del “del”, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Ildelè unstorico messo a disposizione da Fondazione FS Italiane insieme al Gruppo FS che attraverserà l’Italia in sette tappe, e ripercorrerà, con una mostra itinerante allestita al suo interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra.All’evento hanno partecipato Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro epolitiche sociali, Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Ornella Segnalini, Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, delegato del Sindaco di Roma, Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, Fabrizio Dell’Orefice, Responsabile Relazioni Istituzionali Ferrovie dello Stato Italiane e Federico Mollicone, Presidente VII Commissione (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati.