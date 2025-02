Lanazione.it - Torna il “Gran Galà dello sport– Città di Castiglion Fiorentino”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 febbraio 2025 –il “di” Giunto alla sua VIII edizione, l’evento benefico è in calendario lunedì 17 marzo al Teatro Spina Conferenza stampa di presentazione a Coverciano martedì 11 marzo “Non un premio ma molto di più. È senza dubbio un autentico riconoscimento al contributo dato, nel corso della propria carriera, all'incremento della pratica sportiva, alla correttezza e al sostegno dei valori etici che sono propriosport”. E’ questa, in sintesi, l’essenza del “Sportdi”, manifestazione benefica istituita dal Comune dinel 2016 che, negli anni, si è via via arricchita e ampliata, e che rilunedì 17 marzo alle ore 21 al Teatro Spina. Sono giorni intensi per il comitato organizzatore che sta individuando i nomi degli sportivi che saranno premiati.