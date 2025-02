Tarantinitime.it - Torna attivo il consultorio familiare di Carbonara: offre servizi per le famiglie e test per gli screening oncologici

Tarantini Time QuotidianoIlin via Vaccarella èto a disposizione dei residenti del quartiere. A distanza di poche settimane dalla riapertura deldi San Pio, la ASL ha riattivato anche il presidio di, chiuso a causa della pandemia, ma adesso più facilmente raggiungibile per leche evitano di doversi spostare per recarsi nel poliambulatorio di via Fani, nel centro città.Questa mattina il direttore generale della ASL di Bari, Luigi Fruscio, e il sindaco di Bari, Vito Leccese, hanno fatto un sopralluogo nel presidio ripristinato dove è già a lavoro una èquipe multidisciplinare formata da ginecologa, ostetrica, assistente sociale e psicologa. Alla ripresa delle attività socio sanitarie delhanno partecipato anche Rosella Squicciarini direttrice del distretto unico di Bari e l’assessore comunale al Welfare Elisabetta Vaccarella.