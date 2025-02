Liberoquotidiano.it - Tony Effe bidona Mara Venier, ecco cosa c'è dietro: esplode l'ultimo caso a Sanremo

al centro del dibattito. Anche aconcluso, l'artista continua a far parlare di sé. Questa volta a generare il mistero è la sua assenza a Domenica In. Previsto in scaletta, il cantante non ha partecipato alla puntata speciale dedicata alla kermesse musicale. Il motivo? Stando al Corriere dello Sport"è già tornato a Roma, era sfinito dopo una settimana intensa". Come lui assenti anche Coma Cose, Shablo, Irama e Massimo Ranieri. Disi è parlato durante tutta la settimana sanremese. Ad accendere la discussione gli ormai celebri accessori indossati dall'artista. Poco prima di salire sul palco dell'Ariston, il cantante ha dovuto levare la collana che aveva addosso. Nulla di personale, hanno assicurato in Rai, ma solo frutto del regolamento. Eppure ail gesto non è piaciuto: "Quando scherzo lo faccio con la faccia seria, ma più che arrabbiato ero ‘preso male'.