Terzotemponapoli.com - Thuram: Una Vittoria che Dà Fiducia e il Derby Familiare

Leggi su Terzotemponapoli.com

UnaCruciale per la JuventusKhéphren, centrocampista della Juventus, ha espresso soddisfazione dopo il successo della sua squadra contro l’Inter neld’Italia, vinto 1-0. Intervistato da DAZN,ha sottolineato l’importanza di questo risultato, che non solo ha consolidato la posizione della squadra, ma ha anche infuso una maggiore consapevolezza per le prossime sfide. “Siamo contenti di aver vinto di nuovo questa sera, soprattutto contro una grande squadra come l’Inter. Questadàper le partite future”, ha dichiarato il giocatore., Un Ruolo Più Difensivo: La Scelta Tattica di AllegriDurante la partita,ha ricoperto un ruolo più difensivo, una scelta tattica che ha contribuito al successo della Juventus. “Oggi ero un po’ più difensivo”, ha spiegato.