Thuram sbaglia, Inzaghi lo segue! Il problema di Juventus-Inter

InMarcushato una cosa, Simonelo ha seguito e conntemente è caduto nell’errore. Manca la comunicazione prima della gara dell’Allianz Stadium. ERRORE – Fino a sabato pomeriggio la presenza di Marcusinera in dubbio. Il francese non aveva svolto allenamenti con il gruppo prima del weekend, poi ha recuperato ma non al 100% ovviamente. Con una sola sessione con i compagni Simoneha deciso di portare a Torino anche il numero 9,ndo però nella scelta. Non tanto nella decisione di lasciarlo in panchina, quanto nell’ingresso in campo al minuto 60. Il giocatore non aveva mezz’ora nelle gambe, a dire il vero non aveva nemmeno un minuto., 30 minuti di inferiorità conin campo.FUORI FASE – La differenza pre e post-per l’è stata lampante, stavolta però in negativo.