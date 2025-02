Juventusnews24.com - Thuram giganteggia a centrocampo: «Non lo prendono mai, ma c’è una cosa che non è piaciuta a Thiago Motta». La pagella

La Juventus ha fatto suo il big match della venticinquesima giornata di campionato battendo l'Inter 1-0 all'Allianz Stadium. Tra i protagonisti di quest'ultimo derby d'Italia, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è anche Khephren Thuram.

Voto 6,5 – Il centrale non è il suo lavoro, e infatti un po' rischia in uscita, ma quando dispiega la sua corsa non lo prendono mai. Sarebbe una mezzala perfetta.