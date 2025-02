Juventusnews24.com - Thiago Motta si tiene stretto Cambiaso: «Ha qualità e grande voglia. Vedo sempre una cosa in lui»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24si: il messaggio dell’allenatore in conferenza stampa dopo Juventus-Interè intervenuto in conferenza stampa dopo Juve Inter, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A 2024/25. Le dichiarazioni su– «Andrea oggi è entrato molto bene dopo tanto tempo non con la squadra. È tornato ad allenarsi due giorni fa ma si è visto che è in forma, hadi giocare, comunicazione. Ha partecipato alla comunicazione, comunica molto bene con i suoi compagni. La sua umiltà la, anchedi lottare. Arriva la ricompensa meritata».LA CONFERENZA STAMPA DIPOST JUVE INTERLeggi su Juventusnews24.com