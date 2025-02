Calciomercato.it - Thiago Motta non può farne a meno: la Juve spende 100 milioni

Lantus piega l’Inter e aggancia il quarto posto Champions: arrivano segnali importanti anche in chiave mercato dopo il Derby d’ItaliaMagia di Kolo Muani e tocco da biliardo di Francisco Conceicao. Lantus abbatte l’Inter e anche l’exnon trattiene la sua gioia in panchina dopo il successo sui campioni d’Italia.Giuntoli e(Ansa) – Calciomercato.itSerata da ricordare per la ‘Vecchia Signora’ e il popolo bianconero, che si gode i nuovi acquisti e un Conceicao nuovamente decisivo come nella sfida d’andata. Assist e dribbling ubriacanti nel pirotecnico 4-4 di San Siro, mentre ieri sera il figlio d’arte con un guizzo ha infilato Sommer e consegnato tre punti di platino allanella corsa Champions. Esultanza sfrenata e ‘Stadium’ che ribolle di fronte agli acerrimi rivali, con il folletto portoghese premiato come MVP del Derby d’Italia.