Juventusnews24.com - Thiago Motta a Dazn: «Nel primo tempo li abbiamo rispettati troppo, nel secondo abbiamo giocato a calcio e abbiamo vinto. La strada è quella lì, ai tifosi dico una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato così ai microfoni didopo Juve Inter: tutte le dichiarazioni del tecnico bianconeroha parlato dopo il fischio finale di Juve Inter, match valido per la 25esima giornata di Serie A, ai microfoni di.DOVE L’HA VINTA LA JUVE – «Nell’energiacambiato, ilè stato difficile e complicato contro una squadra molto forte, cherispettato. Glilasciato i tempi di gioco, sappiamo che si muovono tanto, poi se non metti in difficoltà l’avversario non recuperi il pallone. Devi averlo anche tu in queste partite e giocare meglio afatta nel».AVERE IL CORAGGIO DI GIOCARE SEMPRE – «E’ la forza deiri, io non entro in camp. In uno sport collettivo dobbiamo essere tutti disponibili in gare di questo spessore.