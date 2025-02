Nerdpool.it - The White Lotus 3: tutto quello che c’è da sapere

Thetorna con la sua terza stagione da lunedì 17 febbraio su Sky e in streaming su NOW, in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie, creata da Mike, continua a esplorare le dinamiche complesse tra ospiti e staff in lussuosi resort, questa volta nelle incantevoli isole di Koh Samui e Phuket. Dopo il successo delle prime due stagioni, che hanno conquistato pubblico e critica, la serie HBO e Sky Exclusive si prepara a stupire ancora con nuovi intrecci e colpi di scena.Data di uscita e dove vederlaIn Italia, The3 ha debuttato il 17 febbraio 2025 su Sky Atlantic, con un episodio a settimana alle 21:15. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su NOW e tramite Sky Go per smart TV, tablet e smartphone.La stagione è composta da otto episodi, con il finale previsto per il 7 aprile 2025.