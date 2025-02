Davidemaggio.it - The White Lotus 3 riapre i battenti in Thailandia

E’ tempo di un nuovo capitolo per The, la serie creata da Markche con le prime due stagioni ha portato a casa 15 Emmy Awards. Gli otto episodi della terza stagione partiranno questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic, in contemporanea con gli Stati Uniti, e porteranno il pubblico fino in, tra Koh Samui, Phuket e Bangkok.Un nuovo gruppo di vacanzieri è dunque pronto a lasciarsi alle spalle per una settimana lo stress di tutti i giorni per ritirarsi in un esclusivo resort dalle atmosfere zen, dove però ci sarà un mistero da risolvere. La serie racconterà quello che accade in una settimana a loro ma anche ai dipendenti della struttura, puntando come sempre sulla satira sociale e mantenendo vivo il suo tono provocatorio.Se i primi due capitoli di questo progetto antologico, ambientati alle Hawaii e in Sicilia, avevano come temi portanti rispettivamente i soldi e il sesso, il terzo offrirà uno sguardo divertente e satirico sulla morte, sulla la religione orientale e sulla spiritualità.