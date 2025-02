Universalmovies.it - The Substance | Il film rivelazione in arrivo su Paramount+

Leggi su Universalmovies.it

Ildel 2024 dal titolo Theè pronto per approdare sulla piattaforma digitale di.Diretto da Coralie Fargeat, il sorprendente Thesi è distinto da subito nel circuito dei festival cinematografico: al Festival di Cannes la critica è rimasta ammaliata e gli assegnato il premio per la Miglior Sceneggiatura. Agli scorsi Golden Globes, invece, è stata la protagonista Demi Moore a prendersi gli onori della cronaca, riconoscimento poi bissato anche in occasione degli Oscar 2025, dove è candidata come Miglior Attrice Protagonista (le altre nomination sono per il miglior, la regia, migliore sceneggiatura e miglior trucco).L’approdo suè fissato per il 4 marzo 2025.TheTrailerProdotto da Universal Pictures, Working Titles e Blacksmith Pictures, THEha come protagonista Demi Moore nel ruolo di Elisabeth, Marghareth Qualley nel ruolo di Sue e Dennis Quaid nel ruolo di Harvey.