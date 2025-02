The Substance il body horror con Demi Moore arriverà il 4 marzo su Paramount+

Leggi su Cinefilos.it

The, ilconil 4suha annunciato che The, il filmdiretto da Coralie Fargeat e interpretato dail 4su. Il film, che all’ultima edizione del Festival di Cannes ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura e che è valso aun Golden Globe come migliore attrice protagonista, si presenta agli Oscar 2025 con 5 nomination nelle categorie per il miglior film, la regia, migliore attrice protagonista, migliore sceneggiatura e miglior trucco.Prodotto da Universal Pictures, Working Title Films e Blacksmith Pictures, The( la nostra recensione) ha come protagonistanel ruolo di Elisabeth, Marghareth Qualley nel ruolo di Sue e Dennis Quaid nel ruolo di Harvey.