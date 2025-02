Movieplayer.it - The Substance: il body horror con Demi Moore arriva in streaming, ecco dove e quando

Leggi su Movieplayer.it

Dopo aver sconvolto in pubblico in sala con la sua terrificante parabola femminista, Thesarà disponibile in. L'orrore del ringiovanimento a tutti i costi e la devastazione sul corpo femminile sopno akl centro dell'acclamatoTheche, dopo il successo cinematografico, sta per approdare in. Il film magistralmente interpretato dasarà disponibile a partire dal 4 marzo sulla piattaforma IWONDERFULL Prime Video Channels. Candidato a cinque Premi Oscar, a cinque Premi Bafta e vincitore ai Golden Globes nella categoria Miglior Attrice Protagonista per la straordinaria interpretazione di, il film segna il ritorno di Coralie Fargeat dietro la macchina da presa dopo il successo di Revenge e Reality+ - entrambi già .