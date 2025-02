Universalmovies.it - The Odyssey | Primo sguardo a Matt Damon come Ulisse

Fresca di lancio in rete, Universal Pictures ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale di The, il nuovo film di Christopher Nolan.Ebbene, dalla prima foto in questione è chiaro chenel film sarà niente di meno che, la figura centrale dell’epica narrazione dell’Odissea di Omero, e quindi del film di Nolan. In passato si è vociferato che il ruolo fosse stato assegnato a Tom Holland, ma l’immagine in questione sembra smentire questa evenienza. O almeno così sembrerebbe.Ci saranno nuove foto di questo genere? Non resta che attendere.ThePrima Fotois Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG—movie (@movie) February 17, 2025TheNote di ProduzioneChristopher Nolan dirige il film, ha scritto la sceneggiatura, e produrrà con la sua compagna e moglie Emma Thomas per il loro banner Syncopy.