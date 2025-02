The New Saints Bandgreatest hits allo Stone Rose

Veronasera.it - "The New Saints Band...greatest hits allo Stone Rose"

Leggi su Veronasera.it

Preparatevi a saltare, cantare e ballare come non avete mai fatto prima! Sabato 22 febbraio dalle ore 21:30 la The NewBand vi aspettadi Negrar per una serata pazzesca all'insegna dell'ottima musica dal vivo. La famosa band percorrerà quattro decenni di canzoni famosissime.