Isaechia.it - The Couple, nel cast del nuovo reality di Ilary Blasi anche 3 discussi ex Vipponi: ecco chi

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato la notizia che vedevaalla conduzione di The, ilshow che prende ispirazione dal Grande Fratello.Poi ancora vi abbiamo spiegato un po’ come funzionerà il meccanismo (QUI per leggere) e adesso, grazie ad un’esclusiva targata TvBlog possiamo anticiparvi la presenta di 3exneldi Thequanto riportato:Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet sono i primi nomi del prossimoshow del lunedì sera di Canale 5. La data di partenza dovrebbe essere lunedì 7 aprile, proprio una settimana dopo che sarà terminato il Grande fratello. Già perchè ilshow di cui parliamo è in qualche modo figlio del GF.se forse chi ne è coinvolto non lo ammetterà molto facilmente. Stiamo parlando di The, o come preferiamo noi, del GF Duo.