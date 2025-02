Dilei.it - The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi: spuntano i nomi dei primi concorrenti

Fervono i preparativi per il debutto di The, ildi Canale 5. Al timone ci sarà, pronta a tornare a condurre un reality show dopo le buone prove al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi. Per il momento Mediaset non si è sbilanciata troppo ma pare che l’inedita trasmissione partirà il prossimo aprile. E nel cast troveremoche si sono distinti negli ultimi anni per le loro partecipazioni a show del genere.Chi sono idi ThediStando a quanto scrive il sempre informato TvBlog, Theconpartirà su Canale 5 lunedì 7 aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello di Alfonso Signorini, che chiuderà i battenti a fine marzo. Sembra siano previste, per il momento, solo sei puntate. The, fa sapere il portale, è “un Grande Fratello con iformati da coppie”.