THE COUPLE | IL CAST DEL NUOVO REALITY DI CANALE 5 OVVERO GRANDE FRATELLO IN COPPIA

Theè ildi5 che andrà in onda subito dopo la fine del. Alla conduzione Ilary Blasi che ha detto “no” all’Isola dei Famosi, per ora finita nel cassetto.Anche se lo studio e la casa saranno diversi da quelli deldi Alfonso Signorini per non stancare un format già stanco di suo tra raddoppi e durata monstre, la sostanza è sempre quella.Purtroppo direi perché tra i limiti evidenti dell’attuale5 é quella di parlare ad un pubblico ristretto e i numeri di fatto si stanno restringendo ad ogni stagione. Un gatto che si morde la coda.E quindi, come anticipa Tvblog, ecco arrivare da lunedì 7 aprile per sei puntate, in coda alla finale del GF (pronto a tornare a settembre, sempre con Signorini), TheGF duo/in.Non solo coppie nella vita ma familiari, parenti, amici, etc.