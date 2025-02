Biccy.it - The Couple di Ilary, tre ex vipponi nel cast: nomi e data di partenza

Ci sono ben tre exneldella prima edizione di The, noto in Spagna anche col nome di Gran Hermano Duo, che altro non è che un Grande Fratello rivisitato e corretto dove si concorre solo in coppia e/o in trio. Nel, come sappiamo, ci saranno coppie e terzetti di personaggi famosi e sconosciuti che hanno in qualche modo un legame, che sia affettivo, di sangue, di lavoro o di astio.Secondo il portale TvBlog, Theavrà il suo calcio d’inizio il prossimo 7 aprile, ovvero la settimana successiva la chiusura del Grande Fratello di Alfonso Signorini, e nelci saranno Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha De Grenet. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)The, il regolamentoI partecipanti sono sempre suddivisi in duetti o trio, formati da persone che hanno avuto una relazione sentimentale o che hanno conti in sospeso da risolvere.