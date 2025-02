Movieplayer.it - The Couple con Ilary Blasi ha già una data di debutto? Ecco i primi concorrenti, tutti ex del Grande Fratello

Spuntano inomi deidel nuovo game show di Canale 5:chi sono e quando li vedremo in onda. The, il nuovo reality game condotto da, partirà ad aprile. Ad anticipare la date deled alcune novità è Tv Blog, secondo cui il programma esordirà lunedì 7 aprile, una settimana dopo la conclusione delcon cui avrà molti punti in comune, a partire dainomi trapelati: ancora secondo Tv Blog infatti, si tratterà di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. The, come funziona il gioco Protagoniste di Thesaranno delle coppie che dovranno vivere insieme forzatamente, e si sfideranno per vincere il montepremi finale. Le coppie .