Ilfattoquotidiano.it - Tfs dei dipendenti pubblici versato con dilazioni di oltre 3 anni. Il Tar delle Marche chiama di nuovo in causa la Consulta

Il Tar, nell’udienza dello scorso 12 febbraio, “ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalenorme che dispongono il pagamento dilazionato del trattamento di fine servizio dei“. I giudici amministrativi hanno accolto le censure sollevate dal ricorrente, un dirigente della Polizia di Stato in quiescenza del 2022, difeso dall’avvocato di Firenze Pietro Frisani.Al centro del ricorso, la normativa che impone una dilazione nel pagamento del Tfs per un periodo superiore a tre(a volte si arriva a periodi di 7, ndr): il ricorrente, chiedeva il pagamento immediato dell’intero trattamento di fine servizio,alla rivalutazioneintere somme e dei relativi interessi.“A questo punto è altamente probabile, osserva Frisani, che la Corte dichiari esaurita la propria pazienza di fronte all’inerzia di un legislatore che ignora i reiterati moniti della Corte stessa, con ciò ledendone le prerogative e l’Istituzione che essa rappresenta, dichiarando l’illegittimitàrelative disposizioni normative.