Tether Juve, il CEO Ardoino: «Vogliamo aiutare l'attuale dirigenza. Abbiamo la capacità di sostenere la squadra per i prossimi 2000 anni»

di RedazionentusNews24, il CEOha parlato al Corriere di Torino sul futuro dellantus e non solo. DI seguito tutte le sue dichiarazioniPaolo, CEO di, colosso mondiale delle criptovalute diventato socio di minoranza dellantus, ha parlato così al Corriere di Torino. Le sue dichiarazioni.L’INGRESSO NELLA– «E’ un processo che durava da un po’ di tempo, qualche mese, nel qualeacquistato quote sul mercato: siamo ancora piccolini. Vorremmo poter, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c’è alcun piano machiavellico. Contatti con John Elkann e Exor? Ci sono stati scambi con lae la proprietà, per una valutazione strategica»– «Direi che dietro c’è una serie di fattori, a partire dal tifo: sia io che Giancarlo Devasini siamo tifosi bianconeri.