LA LORO SEDE è a Ceresara (Mn), nel cuore del cosiddetto ‘distretto della calza’ lombardo, quel lembo di territorio - tra le province di Mantova, Brescia e Cremona - nel quale si realizzano, attualmente, due terzi della produzione europea di calze. Csp international fashion group vanta, nella propria scuderia, marchi celebri come Sanpellegrino, Lepel, Perofil e Oroblù (solo per citarne alcuni) ed è tra i principali produttori italiani nel settore dell’intimo e calzetteria da donna e da uomo. Accanto all’innovazione tecnologica e a un’accurata ricerca stilistica, oggi la priorità del gruppo mantovano è l’attenzione alla sostenibilità. Già nel 2021, Csp international aveva siglato una partnership con RadiciGroup, realtà bergamasca specializzata nella produzione di poliammidi, fibre sintetiche e tecnopolimeri destinati ad applicazioni in diversi ambiti, principalmente nel/moda.