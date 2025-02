Quotidiano.net - Tesla e la sfida della guida autonoma in Cina: ostacoli e opportunità

rischia di essere trasta nella guerra commerciale fra Stati Uniti e. Il colosso di Elon Musk si sta infatti preparando a uno slittamento del via libera di Pechino per la sua tecnologia di: alla società è stato infatti detto che non c'è una tabella di marcia precisa per ottenere la licenza per la sua tecnologia. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che inizialmente si stimava che l'autorizzazione sarebbe arrivata nel secondo trimestre del 2025. La licenza sarebbe un importante passo in avanti perper poter offrire la funzionalità semi-per la sue auto in. La disponibilitàtecnologia consentirebbe al colosso delle auto elettriche di aumentare i ricavi e così bilanciare il calo delle vendite sul mercato cinese. Pechino sta valutando la possibilità di usare la licenza percome leva nelle trattative commerciali con Trump.