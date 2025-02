Ilrestodelcarlino.it - Terrore e coltelli in centro a Macerata: badante arrestato per tentato omicidio

, 17 febbraio 2025 – Un uomo è stato accoltellato nella notte, nei pressi del locale Jungle, in via Roma a. Ora è ricoverato ad Ancona in condizioni piuttosto delicate, ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. A colpirlo sarebbe stato un 25enne, che ora è in carcere con l’accusa di. L’allarme al numero di emergenza è arrivato intorno alle 2.30, quando alcune persone hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine fuori dal locale. Subito è accorsa una pattuglia della Volante. Gli agenti hanno trovato il ragazzo a terra, disteso sul marciapiedi, con i vestiti sporchi di sangue. Si trattava di un peruviano, richiedente asilo con il permesso di soggiorno valido, residente in città dove lavora come. Intorno a lui si era creata una calca di persone, che avevano assistito all’accaduto e che hanno dato una prima ricostruzione dei fatti: il ragazzo avrebbe avuto una discussione piuttosto accesa con il 41enne, suo connazionale.