Terremoto | riunione in Prefettura chiusa una scuola a Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiRiunioni di monitoraggio sugli effetti dello sciame sismico in atto nella zona flegrea, si sono svolte oggi in. In particolare si è fatto il punto della situazione sulle verifiche che i tecnici comunali ed i vigili del fuoco sono stati chiamati ad effettuare per rilevare eventuali danni a strutture ed edifici sul territorio. E proprio a seguito di tali controlli è stata stabilita la chiusura dellaMichelangelo in Via Ilioneo a, per le necessarie riparazioni. Le verifiche svolte su altri istituti scolastici non hanno evidenziato danni o criticità.Anche la Capitaneria di Porto di Pozzuoli ha effettuato immediatamente un sopralluogo sui costoni del litorale flegreo, senza registrare particolari problematiche.A Pozzuoli e Bacoli, rispettivamente al Palatrincone, e nellaGramsci, sono state allestite due aree di accoglienza per la popolazione che, in via precauzionale, ha deciso di chiedere assistenza per la notte.