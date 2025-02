Thesocialpost.it - Terremoto in Italia: ancora scosse ravvicinate, tanta paura

Continua a tremare la terra innell’area dei Campi Flegrei: dopo la scossa di magnitudo 3.9 registrata nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, dalla mezzanotte la terra sta continuando a tremare. I terremoti sono avvertiti anche a Napoli e sono stati molti nelle ultime ore, ravvicinati: le ultime tredalle 8 e 12 alle 8 e 14 di magnitudo 3.2, 2.8, 2.7. E poialle 9 e 39 di 2.4. Le ultime alle 12 e 26 a pochi secondi di distanza di magnitudo 2.3 e 2.8 e poi nel tardo pomeriggio di magnitudo 2.6 alle 17:50. Il direttore dell’Ingv ha reso noto che gli eventi, tuttora in atto, sono stati oltre 180.Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancetteA seguito delledel 16 e 17 febbraio, si è tenuta in Prefettura a Napoli una riunione con il capo della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano.