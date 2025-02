Primacampania.it - Terremoto Campi Flegrei: dopo la scossa notturna ancora 3.9, sciame sismico fino a stamattina

NAPOLI – Dopo la seconda scossa di magnitudo 3.9 avvenuta poco dopo la mezzanotte nei Campi Flegrei, ci sono state altre cinque scosse tutte con magnitudo superiore a 2. L'ultima alle 5 di questa mattina. Molto spaventata la popolazione già dal pomeriggio, dalle 15.29 di ieri quando è stata avvertita la prima scossa di intensità 3.9. Ieri sera incontro tra il Prefetto di Napoli ed i sindaci. Notte insonne per migliaia di persone. Oggi scuole chiuse a Pozzuoli e controlli statici degli edifici in tutti i Comuni ed anche in alcuni quartieri di Napoli.