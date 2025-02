Thesocialpost.it - Terremoto ai Campi Flegrei: doppia scossa nella notte, sette eventi sismici in un giorno

Due scosse didi magnitudo 3.0 hanno colpito la zona deitarda serata di ieri, aumentando la preoccupazione per l’intensa attività sismica che sta interessando l’area. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), i duesi sono verificati a un minuto di distanza, alle 23:45 e alle 23:46, con un ipocentro a soli tre chilometri di profondità e un epicentro localizzato a cinque chilometri da Pozzuoli.Il fenomeno rientra in una giornata particolarmente attiva dal punto di vista sismico: in totale, l’Ingv ha registratoscosse di magnitudo superiore a 2.0, la più forte delle quali, di magnitudo 3.9, si è verificata alle 15:30.L’area flegrea, caratterizzata da un’intensa attività vulcanica e da fenomeni di bradisismo, continua a essere monitorata con attenzione.