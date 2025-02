Ilfattoquotidiano.it - “Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 9”: l’errore dell’Ingv fa tremare la Rete

Un errore può capitare a tutti, anche l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, gli scienziati che puntualmente monitorano e aggiornano la popolazione italiana sui terremoti che avvengono nel nostro Paese e in tutto il mondo. Certo, quello che è accaduto nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio sul sito e sul profilo Xavrà fatto balzare dalla sedia più di qualcuno. Alle 18.54 è comparso un post che indicava un “di9 ai” alle 18.46.Un sisma epocale, con ogni probabilità distruttivo per tutta l’area campana e per buona parte del Sud Italia. Fortunatamente, come detto, si è trattato di un semplice errore. Nessuno ha udito una scossa così forte, nessun danno, nulla di nulla. Nell’area continua lo sciame sismico che questa mattina ha portato a undi3.